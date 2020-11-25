ГИБДД предупредила водителей Карелии о гололедице и снеге

В Карелии прогнозируют снег и понижение температуры. В Госавтоинспекции предупреждают, что такие погодные условия могут негативно сказаться на дорожной обстановке, местами возможно образование гололедицы и снижение видимости.

Водителей призывают при выборе скорости учитывать погодные и дорожные условия, перейти на плавную манеру вождения, не допускать резких маневров и экстренного торможения. Также водителей просят проявлять выдержку на дорогах – не спешить, не обгонять и не опережать других участников движения.

«Чтобы быть в нужном месте в точно назначенное время, выезжайте заблаговременно, учитывайте время на разогрев автомобиля и его очистку от снега»,

- рекомендуют в дорожном ведомстве. Также водителей, которые еще не переобулись, просят не рисковать ездить на летней резине.

Ранее МЧС предупредило, что в ночь с 25 на 26 ноября на республику обрушится снегопад с ветром. (фото vk.com)