Снег и мороз: прогноз погоды в Карелии на четверг

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в Петрозаводске облачно с прояснениями. Прогнозируется небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью в пределах -7, -9. Днем -4, -6.

30 января в Карелии также облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -13, на севере местами столбик термометра опустится до -20, на юго-западе -2, -7. Днем в республике -7, -12, на севере местами до -15, на юго-западе -1, -6.

В Калевале днем -10, ночью -15;

В Медвежьегорске днем -9, ночью -13;

В Пудоже днем -7, днем -13;

В Сортавале днем -3, ночью -7.

Прогноз погоды на февраль - здесь.