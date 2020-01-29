29 января 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 29 января
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах
По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 января в Петрозаводске установится облачная погода. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -4, -6.
В Карелии также облачно. Днем прогнозируется небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -8, -13, по южным районам -1, -6.
В Калевале днем -10;
В Медвежьегорске днем -6;
В Пудоже днем -7;
В Сортавале днем -1.