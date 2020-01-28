Снег и легкий морозец: прогноз погоды в Карелии на среду

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 января в Петрозаводске установится облачная погода. Ночью ожидается умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные часы -8, -10, днем -4, -6.

В Карелии также облачно. Ночью на большей части республики пойдет снег, по южным и центральным районам местами сильный, днем небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные часы -9, -14, на севере -14, -19, местами до -26, на юго-западе -3, -8. Днем прогнозируется -8, -13, по южным районам -1, -6.

В Калевале днем -10, ночью -13;

В Медвежьегорске днем -6, ночью -10;

В Пудоже днем -7, ночью -12;

В Сортавале днем -1, днем -5.

Ранее МЧС предупредило о сильных снегопадах. По данным Карельского гидрометцентра, вечером 28 января и ночью 29 января в южных и центральных районах республики ожидаются сильные снегопады. В зону действия неблагоприятного явления попадут десять районов - Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сортавальский, Суоярвский.

ГИБДД призвала водителей, в том числе двигающихся по федеральным автодорогам на дальние расстояния, при выборе скорости движения учитывать видимость на дороге и состояние проезжей части.