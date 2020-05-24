СМИ: Задержан убийца пропавшей девушки в Суоярви

Подозреваемый в убийстве находившейся с 22 мая в розыске 18-летней жительницы Суоярви, которую нашли сегодня в подвале, задержан, сообщает ИА Республика.

По данным издания, подозреваемый всего на два года старше девушки (2000 год рождения), в настоящий момент его допрашивают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство» и возможно это будет не единственной статьей, которая будет вменена подозреваемому.

В Следственном комитете Карелии порталу «Петрозаводск говорит» по этому делу комментарии давать пока категорически отказались.

Напомним, сегодня труп молодой девушки 2002 года рождения был найден заваленный мусором в подвале не полностью заселенного восьмиквартирного дома в Суоярви. По предварительным данным, трагедия произошла когда девушка возвращалась со дня рождения из дома, который находился в паре сотен метров от ее квартиры.