24 мая 2020, 15:45
Происшествия

Полиция Петрозаводска разыскивает преступника

Мужчину подозревают в имущественных преступлениях, МВД просит помощи горожан

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, которого подозревают в имущественных преступлениях, сообщает МВД Карелии.

«Сотрудниками Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Карпач Илья Николаевич 1996 года рождения, который подозревается в совершении ряда имущественных преступлений на территории Петрозаводска.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать значимые сведения по номеру телефона:
+7-921-455-28-85.
Конфиденциальность гарантируется»,

- сообщают полицейские.

 

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Розыск
Преступление
Петрозаводск
имущественные преступления
Карелия
Полиция
МВД