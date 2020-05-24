Полиция Петрозаводска разыскивает преступника

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, которого подозревают в имущественных преступлениях, сообщает МВД Карелии.

«Сотрудниками Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Карпач Илья Николаевич 1996 года рождения, который подозревается в совершении ряда имущественных преступлений на территории Петрозаводска.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать значимые сведения по номеру телефона:

+7-921-455-28-85.

Конфиденциальность гарантируется»,

- сообщают полицейские.