24 мая 2020, 15:45
Полиция Петрозаводска разыскивает преступника
Мужчину подозревают в имущественных преступлениях, МВД просит помощи горожан
Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, которого подозревают в имущественных преступлениях, сообщает МВД Карелии.
«Сотрудниками Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Карпач Илья Николаевич 1996 года рождения, который подозревается в совершении ряда имущественных преступлений на территории Петрозаводска.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать значимые сведения по номеру телефона:
+7-921-455-28-85.
Конфиденциальность гарантируется»,
- сообщают полицейские.