Смертельным ДТП в Бесовце заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Прионежского района взяла под контроль расследование смертельного ДТП, которое произошло 9 ноября в деревне Бесовец. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Карелии.

— На место происшествия выезжали прокурор района Мирослав Бондаренко и его заместитель. Прокуратура держит под контролем выяснение обстоятельств и устранение последствий аварии. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования,

— уточняется в сообщении.

Напомним, водитель автомобиля ВАЗ-2115 не смог удержать управление и врезался в столб. В результате аварии один из пассажиров погиб, а еще троих человек, включая водителя, доставили в больницу с травмами. // фото: прокуратура Карелии