Стало известно, кто погиб и кто выжил в жестком ДТП в Бесовце

Подробности страшной аварии в деревне Бесовец Прионежского района рассказали в Госавтоинспекции Карелии. Она случилась на четвертом километре ведущей к аэропорту Бесовец федеральной трассы.

Водитель ВАЗ 2115 примерно в 21:30 потерял управление, двигаясь к Петрозаводску со стороны поселка Чална.

Он слетел с дороги и врезался в опору уличного освещения. Как ни странно, сам водитель выжил.

Его и еще двух пассажиров экстренно госпитализировали с травмами. А вот третий пассажир погиб на месте. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту трагедии. // фото: Госавтоинспекция Карелии