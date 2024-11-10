10 ноября 2024, 09:50
Стало известно, кто погиб и кто выжил в жестком ДТП в Бесовце
Водитель потерял управление на подъезде к аэропорту Бесовец
Подробности страшной аварии в деревне Бесовец Прионежского района рассказали в Госавтоинспекции Карелии. Она случилась на четвертом километре ведущей к аэропорту Бесовец федеральной трассы.
Водитель ВАЗ 2115 примерно в 21:30 потерял управление, двигаясь к Петрозаводску со стороны поселка Чална.
Он слетел с дороги и врезался в опору уличного освещения. Как ни странно, сам водитель выжил.
Его и еще двух пассажиров экстренно госпитализировали с травмами. А вот третий пассажир погиб на месте. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту трагедии. // фото: Госавтоинспекция Карелии