10 ноября 2024, 09:14
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП под Петрозаводском
Вечером в Бесовце автомобиль врезался в столб и превратился в хлам
Вечером 9 ноября в поселке Бесовец произошло жесткое ДТП. В резултате один человек погиб, сообщили в МЧС Карелии.
Сообщение об аварии поступило в экстренную службу в 21:40, спасатели немедленно выехали к дому № 36 А по Верхней улице.
Судя по фото с места аварии, легковушка вылетела с проезжей части и врезалась в столб. От машины мало что осталось, один человек погиб, а трое ранены.
Одного из пострадавших зажало в салоне, спасателям пришлось его деблокировать при помощи специального инструмента. На месте работали 11 человек и три единицы техники // фото: МЧС Карелии