Один человек погиб и трое пострадали в ДТП под Петрозаводском

Вечером 9 ноября в поселке Бесовец произошло жесткое ДТП. В резултате один человек погиб, сообщили в МЧС Карелии.

Сообщение об аварии поступило в экстренную службу в 21:40, спасатели немедленно выехали к дому № 36 А по Верхней улице.

Судя по фото с места аварии, легковушка вылетела с проезжей части и врезалась в столб. От машины мало что осталось, один человек погиб, а трое ранены.

Одного из пострадавших зажало в салоне, спасателям пришлось его деблокировать при помощи специального инструмента. На месте работали 11 человек и три единицы техники // фото: МЧС Карелии