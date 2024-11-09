Двухмесячная девочка умерла через 10 минут после кормления смесью

В Москве трагически скончался двухмесячный младене. Это произошло спустя всего десять минут после кормления смесью в одном из домов на Карельском бульваре, передает Тelegram-канал Shot

Мать покормила маленькую дочку, уложила ее спать, но вскоре обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни. Приехавшая на месть ЧП бригада скорой помощи только констатировала смерть, но помочь уж не смогла.

Семья у погибшей малышки благополучная, на учете не состоит, родители не имеют судимостей. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку. // фото: unsplash.com