10 ноября 2024, 12:59
Еще один военный из Карелии погиб на СВО
Власти Кемского района сообщили о гибели Евгения Майорова
Еще одного военнослужащего потеряла Карелия на СВО. Во время выполнения служебных обязанностей в зоне специальной операции погиб Евгений Валерьевич Майоров.
О смерти земляка сообщили представители администрации Кемского района, выразив глубокие соболезнования семье и близким.
Прощальная церемония пройдет 13 ноября в 13:30 в траурном зале города Кемь на улице Шоссе 1 Мая. // фото: администрация Кемского района