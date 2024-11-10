Еще один военный из Карелии погиб на СВО

Еще одного военнослужащего потеряла Карелия на СВО. Во время выполнения служебных обязанностей в зоне специальной операции погиб Евгений Валерьевич Майоров.

О смерти земляка сообщили представители администрации Кемского района, выразив глубокие соболезнования семье и близким.

Прощальная церемония пройдет 13 ноября в 13:30 в траурном зале города Кемь на улице Шоссе 1 Мая. // фото: администрация Кемского района