Иномарка вылетела в кювет на трассе в Карелии

Серьезное ДТП произошло 9 ноября на 165-м километре трассы «Кочкома — граница» в Костомукшском округе. На место прибыли спасатели из Ледмозера, сообщили в Telegram-канале «Костомукшский дворик-Карелия».

Иномарка перевернулась и оказалась в кювете, однако, к счастью, обошлось без пострадавших. Автомобиль получил повреждения.

Пожарные отключили аккумулятор, помогли поставить машину на колеса и вернули ее на дорогу. Причины аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции. // фото: «Костомукшский дворик-Карелия»/ Telegram