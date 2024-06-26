Смертельно опасную экзотическую рыбу выловили в Приморье

Рыбаки-любители в Приморье неожиданно поймали ядовитую рыбу, которая обитает намного южнее. Это экзотическая и смертельно опасная фугу, передает Telegram-канал «Новости Приморья | IR Владивосток».

Редкий экземпляр выловили 26 июня в Уссурийском заливе. В Приморском крае обитают ее сородичи, но именно эта рыба – южный вид.

- Мы с ней сфотографировались, сняли с крючка и сразу выпустили,

- рассказал один из рыбаков.

Появление фугу, редкой для приморских вод, и проникновение тропических видов рыб в целом ученые связывают с высокими темпами потепления Японского моря. // фото: freepik.com