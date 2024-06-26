26 июня 2024, 16:11
Из магазинов в Петербурге изъяли шесть тонн фасоли с ботулизмом
Опасный продукт уничтожили в соседнем с Карелией регионе
Около шести тонн фасоли изъяли и уничтожили в Петербурге. В ней обнаружили ботулизм, передает 78.ru, ссылаясь на замначальника отдела надзора за продукцией в обороте городского управления Роспотребнадзора Игоря Ивуленка.
По его словам, ведомство проинформировало торговые сети и комитет промышленной политики об опасном продукте, бизнес отозвался быстро.
Напомним, продукция компании «Савон-К» из Подмосковья ранее вызвала массовое заражение ботулизмом в регионах. Уничтожили не только фасоль, а также перец халапеньо, огурцы, помидоры и другие продукты.
На днях в Санкт-Петербурге зафиксировали первый случай ботулизма: в больницу попал молодой человек, который съел готовый салат с фасолью. // фото: freepik.com