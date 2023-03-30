«Смартфон из Хогвартса» выпустили для фанатов Гарри Поттера

Китайский производитель Xiaomi презентовал Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition. Это версия классического телефона для фанатов Гарри Поттера, сообщает mail.ru.

Герб всех факультетов Хогвартса изображен на задней панели смартфона. Здесь же и шрам в виде молнии, и патронус Гарри Поттера - олень. Эксклюзивная оболочка системы тоже получила тематическую подборку обоев университета и «магические» иконки.

В комплектацию смартфона входят тематический чехол, карточки с кадрами из фильма, наклейки, шарф факультета на выбор, волшебная палочка, письмо в стиле приглашения в Хогвартс и другие приятные мелочи.

Можно отдельно докупить тематические наушники Redmi Buds 4, которые поставляются с кейсом в виде золотого Снитча. // Фото: Xiaomi