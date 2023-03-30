Австралийские специалисты приготовили котлету из мяса мамонта

Австралийская компания Vow, которая занимается выращиванием мяса, создала в лабораторных условиях котлету из мяса мамонта. О необычном проекте, который демонстрирует "потенциал мяса" без забоя животных, рассказала газета Guardian.

Над созданием мышечного белка вымершего животного специалисты работали вместе с профессором Эрнстом Вольветангом из Австралийского института биоинженерии при Университете Квинсленда. Ученый отмечает, что люди не употребляли в пищу мясо мамонта на протяжении тысячи лет, из-за чего реакция организма на него может быть непредсказуемой. По его словам, создать необходимое количество ткани оказалось просто, а сам процесс занял всего несколько недель.

Разработчики проекта не считают, что "мамонтятина" в ближайшее время начнет продаваться в магазинах. Впрочем, они собираются поставлять созданное в лабораторных условиях мясо в рестораны Сингапура уже в этом году.

В пользу такого способа говорит то, что для создания мышечной ткани в пробирке не нужно убивать животных, а расход ресурсов меньше, чем в традиционном сельском хозяйстве. Также возможно решить проблему выбросов метана, который выделяется при жизнедеятельности домашнего скота и сказывается на климате планеты. // Фото: "Мамонты Петербурга".