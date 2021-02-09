Следственный изолятор в Карелии ушел на самоизоляцию

В следственном изоляторе № 2, расположенном в городе Сегежа, до особого распоряжения, приостановлен прием посылок и передач, а также вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия, сообщает паблик «УФСИН России по Республике Карелия».

В соответствии с санитарно-эпидемическими требованиями установлены ограничения на допуск посетителей в СИЗО. Исключения составляют краткосрочные свидания с адвокатами и иными лицами, осуществляющими юридическую помощь, а также с работниками органов следствия и дознания. Встречи проводятся в помещениях комнат краткосрочных свиданий, где имеется разграничительное стекло, с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Сотрудники изолятора переведены на двухнедельный график работы. В течение 14 дней дежурная смена, будут оставаться на службе. Все сотрудники обеспечены предусмотренными средствами индивидуальной защиты. Для них организовано трехразовое питание, места для отдыха и сна.

Фото из группы «УФСИН России по Республике Карелия».