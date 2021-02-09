Подросток украл деньги из незапертой иномарки

Женщина приехала навестить родственницу в Лахденпохском районе и стала участницей криминальной истории.

37-летняя женщина припарковала машины во дворе частного дома, двери решила не запирать. В бардачке иномарки остался кошелек с деньгами. Когда женщина поехала в магазин, то обнаружила, что часть ее финансов куда-то испарилась. Кражей денег занялась полиция. Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что в тот день в гостях находился 15-летний юноша, который дружит с сыном родственницы потерпевшей.

По версии полиции, подросток вытащил из незапертой машины пять тысяч рублей, а спустя некоторое время вернулся еще за одной пятитысячной купюрой. Деньги он потратил. По признакам кражи возбудили уголовное дело, сообщили в МВД. (фото cheltv.ru)