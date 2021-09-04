Следователи выясняют обстоятельства ЧП с туристами на реке Шуя

Следователи организовали проверку после трагедии на реке Шуя в Карелии.

По предварительным сведениям, 30 августа при прохождении порога Кеняйкоски перевернулась резиновая лодка с двумя туристами из Волгограда. Тело одного из них в спасательном жилете нашли. Второй мужчина еще не обнаружен, ведутся его поиски.

Свидетели сообщали, что на туристах не было касок, которые по технике безопасности должны быть. Также среди свидетелей есть мнение, что туристы во время сплава не были трезвы. Так ли это было на самом деле предстоит установить следователям. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение. (фото wikimapia.org)