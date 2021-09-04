Безмасочника задержали после препираний с работниками магазина

В Кондопоге 29-летнего посетителя сетевого магазина задержали за нарушение масочного режима. Сотрудники торговой точки неоднократно просили молодого человека надеть маску, но тот игнорировал просьбу. В итоге в магазин вызвали росгвардейцев.

Также помощь силовиков потребовалась и в других городах Карелии. В Петрозаводске около полуночи 2 сентября сотрудники городского отдела вневедомственной охраны задержали в гипермаркете 21-летнего посетителя. Молодой человек спрятал за пояс средства гигиены, но пройти незамеченным мимо кассы не сумел. В ходе проверки документов выяснилось, что за молодым человеком числится неуплаченный штраф.

В Пудоже в культурно-досуговом центре росгвардейцы задержали подростка в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя передали инспектору по делам несовершеннолетних. (фото gtrk-kostroma.ru, Pixabay.com. Лицензия Creative Commons Deed CC0)