Следователи разбираются, как ребенок провалился в открытый люк

В Пудоже девочка упала в колодец и получила травмы. Обстоятельствами произошедшего заинтересовались карельские следователи.

Судя по опубликованной Следкомом Карелии фотографии, ЧП случилось вблизи детского городка. Опасное место огородили деревянным поддоном, а вблизи виден батут и надувная горка.

Инцидент случился днем 6 августа. Девочка вместе с родителями во время прогулки днем не заметила открытый люк и упала в колодец. Ей потребовалась медицинская помощь. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Сейчас доступ к колодцу закрыт. По итогам проверки примут процессуальное решение.

После ЧП с ребенком чиновники собрались проверить все люки в Пудоже. © «Петрозаводск говорит»