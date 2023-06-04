Следователи изучают обстоятельства гибели лыжницы на Ладожском озере

Карельский Следком организовал проверку по факту обнаружения тела женщины, пропавшей в декабре 2022 года. Ее тело обнаружили спасатели 2 июня.

По предварительным данным, 38-летняя Анна ушла кататься на лыжах по ледяному покрову Ладожского озера в направлении поселка Хийденсельга Питкярантского района. После этого лыжница не выходила на связь с родными.

Спасатели достали тело погибшей из воды. Видимых телесных повреждений они не обнаружили. В VK-сообществе карельской поисково-спасательной службы опубликованы фотографии с места обнаружения тела погибшей.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, обстоятельства устанавливаются. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.