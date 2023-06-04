Житель Карелии насмерть разбился в аварии с грузовиком и автобусом

Жесткая авария с участием кроссовера с регистрационным номером Мурманской области, грузовика и туристического автобуса произошла утром 3 июня на трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

По сообщению портала 47news.ru, погибшим оказался 44-летний житель Карелии. Как пишет издание со ссылкой на дорожную полицию, житель Карелии в этом году получил 26 штрафов за превышение скорости и еще три за другие нарушения правил.

В петербургской полиции сообщали, что водитель «Мазды» пошел на обгон и в лобовую столкнулся с грузовиком ДАF. После этого грузовой автомобиль по касательной столкнулся с туристическим автобусом, в котором находилось 40 пассажиров. Судя по фотографиям, после столкновения кабину грузовика свернуло, от «Мазда» превратилась в кусок металлолома, в автобусе оказалось повреждено лобовое стекло.

Водитель «Мазды» погиб на месте. Водителя грузовика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали. // фото VK-паблик «ГУ МВД России по г. СПб и ЛО»