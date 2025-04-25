Сладости, закуску и алкоголь две подруги вывезли в коляске из магазина

В сетевом магазине Медвежьегорска выявили недостачу на более чем 1000 рублей. В ходе проверки оказалось, что из магазина пропали спиртное, какие-то продукты и сладости. Сотрудники торговой точки сообщили о краже в полицию.

Предполагаемую злоумышленницу нашли. 30-летняя местная жительница рассказала, что в краже ей помогла несовершеннолетняя девушка, с которой она познакомилась на улице.

У новых подруг созрел план, как вынести товары без оплаты. Все, что им понравилось, дамы спрятали в коляску, а затем просто прошли мимо кассы, рассказали в МВД по Карелии.

В отношении взрослой нарушительницы завели уголовное дело о краже. Ее юную подружку поставили на учет в полиции, теперь она под пристальным вниманием сотрудников ПДН, подчеркнули в МВД. © «Петрозаводск говорит