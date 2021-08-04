04 августа 2021, 15:55
Скоро в Карелию поступит более 20 тысяч доз вакцин от коронавируса
Больше 157 тысяч жителей республики привились первым компонентом вакцины от COVID-19
Уже 157 672 жителя Карелии привились первым компонентом вакцины против коронавируса. Это больше половины всех подлежащих обязательной вакцинации, сообщили в правительстве региона.
Согласно данным учреждений системы здравоохранения, первые дозы препарата получили 54,3 процента от числа граждан, которые должны пройти вакцинацию.
Из общего количества привитых 38,3 процента – это люди старше 60 лет. В данной категории привились 58 685 граждан. Полностью вакцинацию прошли 117 066 человек. Они получили оба компонента препарата.
В Карелию в общей сложности поступило 172 806 доз вакцин от коронавируса.
В ближайшие недели ожидается очередная поставка. Должны привезти еще 4 650 доз «Спутника Лайт» и 20 250 доз «Спутника V». // Фото: KitzD66/Pixabay