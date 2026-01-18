Ситуация с теплоснабжением на Кукковке - на контроле властей города

Сегодня ночью, 18 января, произошло повреждение на централизованных сетях в микрорайоне Кукковка. Для безопасного проведения ремонтных работ с 1:00 отключено теплоснабжение в ряде домов, без воды и тепла остаются сотни жителей. На место аварии на Кукковке выехали глава Петрозаводска Инна Колыхматова и вице-премьер правительства республики Виктор Россыпнов.

Технический директор АО «ПКС-Тепловые сети» Алексея Проккиев сообщил, что аварийные бригады АО «ПКС-Тепловые сети» работают в усиленном режиме. Сегодня специалисты заменят участок трубы длиной 2 метра.



По информации АО «ПКС-Тепловые сети», планируется восстановить подачу тепла и горячей воды до конца сегодняшнего дня (ориентировочно к 22:00).

Инна Колыхматова сообщила, что держит ситуацию на контроле.

Фото: Инна Колыхматова