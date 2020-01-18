Сильные снегопады ожидаются завтра в Карелии

Как мы писали ранее, МЧС по РК предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки. Вот, что по этому поводу говорят синоптики.

Завтра, в воскресенье 19 января, по информации Карельского гидрометцентра ожидается облачная погода. Пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами ожидается гололедица. Ветер будет западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -1, днем от +1 до +3 градусов.

В целом по Карелии, будет облачно. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, на севере снег, мокрый снег, местами сильный. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью будет юго-западный, южный, на севере восточный, северо-восточный, днем западный, юго-западный, на севере северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью – от +1 до -4, на севере местами до -8, днем от +3 до -2, на севере местами до -5 градусов.

Информация о погоде в райцентрах республики по информации gismeteo.ru.

В Костомукше – пасмурно, снег, температура воздуха от -1 до 0 градусов.

В Сегеже – пасмурно, мокрый снег, температура воздуха от -1 до +1 градусов.

В Сортавале – пасмурно, мокрый снег, температура воздуха от 0 до +3 градусов.

Прогнозируется умеренная геомагнитная буря.

Подробный прогноз погоды на неделю в Карелии читайте здесь.