26 марта 2022, 12:47
Штормовое предупреждение снова объявили в Карелии
Синоптики сообщили, что неблагоприятное погодное явление продолжится
Действие штормового предупреждения, которое объявили накануне для Карелии, продлили на 26 марта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
По данным Карельского ЦГМС днем в субботу и ночью в воскресенье по республике сохранится сильный снег.
Ожидается также усиление ветра порывами до 21 м/с, у Белого моря до 28 м/с.
Ранее синоптики сообщили, что неблагоприятное метеорологическое явление может затронуть 18 муниципальных образований региона. // Фото: inlytkarino.ru