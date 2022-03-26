Штормовое предупреждение снова объявили в Карелии

Действие штормового предупреждения, которое объявили накануне для Карелии, продлили на 26 марта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

По данным Карельского ЦГМС днем в субботу и ночью в воскресенье по республике сохранится сильный снег.

Ожидается также усиление ветра порывами до 21 м/с, у Белого моря до 28 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что неблагоприятное метеорологическое явление может затронуть 18 муниципальных образований региона. // Фото: inlytkarino.ru