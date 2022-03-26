Погода в Карелии сегодня будет некомфортной

В субботу в Петрозаводске и Карелии местами пройдет снег, мокрый снег и дождь. На большей части территории республики будет метель, как днем, так и ночью.

Температура воздуха в карельской столице днем составит 0, +2 градуса, ночью она опустится до -3, -5 градусов, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

В Гидрометцентре России сообщили, что в Калевале днем -3 градуса, ночью +8 градусов;

в Кондопоге днем +19 градусов, ночью -13 градусов;

в Медвежьегорске днем + 1 градус, ночью -10 градусов;

в Олонце днем +4 градуса, ночью -9 градусов;

в Пудоже днем +5 градусов, ночью -9 градусов;

в Сегеже днем -2 градуса, ночью -10 градусов;

в Сортавале днем +3 градуса, ночью -10 градусов;

в Суоярви днем +2 градуса, ночью -9 градусов. // Фото: PublicDomainPictures/pixabay.com