Мокрый снег, дождь и метель придут 26 марта в Карелию

Облачно и ветрено будет в субботу в Петрозаводске и Карелии. Местами пройдет снег, мокрый снег и дождь, в зависимости от района. Температура воздуха в карельской столице днем составит 0, +2 градуса, ночью она опустится до -3, -5 градусов, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

Местами в республике выпадут обильные осадки, на юге – мокрый снег и дождь, где-то пойдет снег. Учитывая, что ветер будет порывистым, вполне вероятна метель.

В Гидрометцентре России сообщили, что в Калевале днем -3 градуса, ночью +8 градусов;

в Кондопоге днем +19 градусов, ночью -13 градусов;

в Медвежьегорске днем + 1 градус, ночью -10 градусов;

в Олонце днем +4 градуса, ночью -9 градусов;

в Пудоже днем +5 градусов, ночью -9 градусов;

в Сегеже днем -2 градуса, ночью -10 градусов;

в Сортавале днем +3 градуса, ночью -10 градусов;

в Суоярви днем +2 градуса, ночью -9 градусов. // Фото: geralt/pixabay.com