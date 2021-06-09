Шампиньоны будут круглый год выращивать в Петрозаводске

Петрозаводский предприниматель Алексей Трошков расширяет бизнес по выращиванию шампиньонов.

Год назад он получил муниципальную субсидию на расширение производства. Бизнесмен создает вторую камеру для выращивания грибов, благодаря чему процесс может быть беспрерывным. Помещение подобрано, рассказали в мэрии. Ведутся работы по обустройству систем вентиляции, поддержки температуры и влажности воздуха, устанавливают стеллажи и другие мероприятия.

В результате урожай можно будет собирать круглый год. На продукцию получен сертификат соответствия. Шампиньоны разлетаются по кафе и ресторанам столицы Карелии, горожане также покупают грибы через соцсеть. Предприниматель намерен расширять базу клиентов. (фото vk.com)