Впервые с июля прошлого года доллар опустился ниже 72 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 72 рублей, следует из сообщения Forbes. К 10:40 мск на минимуме американская валюта торговалась по 71,98 рубля. Доллар стоил меньше 72 рублей впервые почти за год — с 28 июля 2020 года (тогда было 71,75 рубля на минимуме).

Евро в ходе торгов опустился ниже 88 рублей — до 87,69 рубля на минимуме к моменту публикации этой новости. Это наименьшая стоимость евро после 17 марта.

При этом нефть Brent стоит больше $72 за баррель (контракты с исполнением в августе), в ходе торгов поднималась до $72,8 за баррель. // Фото: Яндекс.Дзен