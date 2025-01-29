Семья пострадала в жестком ДТП в Карелии – состояние тяжелое

На трассе около поворота на Тиурулу в Карелии сегодня произошло ДТП. Трех пострадавших экстренно госпитализировали в Сортавальскую ЦРБ, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Напомним, водитель легковушки потерял управление, она вылетела в кювет и перевернулась.

- У двух женщин 1957 и 1952 года рождения - переломы, подозрение на черепно-мозговую травму. Третьего пострадавшего – мужчину 1988 года рождения с тяжелыми травмами и внутренним кровотечением – врачи немедленно взяли в операционную,

- рассказал Охлопков.

По его словам, врачи выполнили дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства. Состояние пациента тяжелое. // фото: ОПС Лахденпохского района/ВКонтакте