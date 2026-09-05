Семейная ипотека от 3,5 % на квартиры в «ПаркЛайн» - только в сентябре

Дом возводится в центре Петрозаводска в районе Петровская Слобода

Фото: ООО "СЗ Екатерининский"

Весь сентябрь в новом жилом доме «ПаркЛайн» в Петрозаводске действует специальное предложение - ставка от 3,5% годовых по программе семейной ипотеки*. Это удобный момент подобрать квартиру в строящемся доме в центре города и сделать первый шаг к новому семейному сценарию жизни.

«ПаркЛайн» - новый жилой дом по авторскому проекту, в котором для комфортной семейной жизни продумали каждую деталь. Он расположен в районе Петровская Слобода, по соседству с парком «Ямка», новым пешеходным бульваром и современной набережной Лососинки.

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Для семейного дома особенно важно природное окружение. Но не менее важно оставаться рядом с центром событий. Отсюда приятно пройтись пешком до Театра кукол, новогодней ёлки на площади Кирова, кафе с любимым мороженым или Онежской набережной.

В Петровской Слободе детям скучно не бывает: здесь у каждого дома есть оригинальные игровые площадки. Для занятий спортом - тренажёры, велодорожки и теннисные столы. Стадион «Юность» тоже совсем рядом - удобно, если в семье растёт юный футболист или просто хочется чаще проводить время активно.

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Новый яркий детский сад построен прямо по соседству с «ПаркЛайн» — ещё один плюс для ежедневных семейных маршрутов. А вечером можно устроить прогулку вдоль Лососинки или пройтись по пешеходному бульвару: в районе уже формируется множество мест для отдыха, общения и прогулок.

Для общения, развития, важных открытий и впечатлений во дворе «ПаркЛайн» построят оригинальный игровой комплекс и беседки. Безопасность и качественная благоустроенная среда для всех поколений семьи — приоритет для застройщика, компании «Охта Групп Карелия».

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В «ПаркЛайн» продуманы разнообразные планировочные решения, чтобы у каждого члена семьи было своё пространство. Увеличенные окна и панорамные лоджии спроектированы так, чтобы в квартиры проникало максимум естественного света. В помощь родителям - система умных инженерных сервисов. А для организации пространства - кладовые и колясочные на первом этаже.

Специальные условия по семейной ипотеке - от 3,5% годовых - действуют только до конца сентября. Выбрать и забронировать квартиру можно на сайте застройщика, подробности - в офисе продаж «Охта Групп Карелия» на Литейной площади, 5 или по телефону 56-45-89.

* Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Полная стоимость кредита рассчитывается от ПСК 7.57-14.73%*. Ставка от 3,5% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ застройщика – партнера Банка: ООО «СЗ Екатерининский» и оформлении страхования жизни и здоровья. Предложение действительно с 01.09.2026 по 29.09.2026 г. вкл. Лимит по семейной ипотеке – 6 000 000 руб. Первый взнос – от 30,1%. Изучите все условия кредита (займа), включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте Банка. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробнее об условиях кредитования в ПАО Сбербанк, необходимых документах, ограничениях уточняйте на сайте банка. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.

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