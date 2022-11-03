03 ноября 2022, 07:00
Сегодня в Карелии прогнозируют до плюс 4 градусов тепла
Облачно, но временами будет проглядывать солнце
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый. По прогнозу регионального гидрометцентра, температура воздуха +1,+3. В Карелии облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха -1,+4.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске днем +2;
В Кондопоге, Сегеже, Сортавале днем +3;
В Олонце, Суоярви днем +1;
В Пудоже днем 0.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз на ноябрь. (фото unsplash.com, Chloe Ridgway)