Ноябрь будет теплее нормы в ряде регионов, в том числе в Карелии

Погода во многих регионах России в ноябре будет довольно теплой - выше климатической нормы. В том числе такая ситуация ожидается в Карелии, рассказал ТАСС руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Отклонения также прогнозируют в Коми, Архангельской и Вологодской области, в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале.

В других регионах температура останется в пределах нормы либо будет на пару градусов выше. Аномальных холодов не будет в ноябре ни в одном субъекте РФ. Количество осадков также будет в большинстве регионов нормальным для этого месяца. // Фото: pxhere.com