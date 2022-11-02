Синоптики рассказали, какая погода будет в Карелии 3 ноября

В четверг в Петрозаводске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый. По прогнозу регионального гидрометцентра, 3 ноября температура воздуха ночью -1, -3, днем +1,+3. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью +1, -4, местами до -7, днем -1,+4.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью 0, днем +2;

В Кондопоге ночью -1, днем +3;

В Медвежьегорске ночью 0, днем +2;

В Олонце ночью -3, днем +1;

В Пудоже ночью -4, днем 0;

В Сегеже ночью 0, днем +3;

В Сортавале ночью -1, днем +3;

В Суоярви ночью -3, днем +1.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее дал прогноз на ноябрь. (фото unsplash.com, Chloe Ridgway)