Сегодня в Карелии прогнозируют до 26 градусов тепла

10 июля в Петрозаводске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза, рассказали в региональном гидрометцентре. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +22, +24. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +21, +26.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +21;

В Кондопоге днем +22;

В Медвежьегорске днем +24;

В Олонце днем +24;

В Пудоже днем +25;

В Сегеже днем +25;

В Сортавале днем +22;

В Суоярви днем +23. (фото unsplash.com, Brazil Topno)