10 июля 2022, 09:00
Сегодня в Карелии прогнозируют до 26 градусов тепла
Ливни и грозы обещают жителям республики
10 июля в Петрозаводске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза, рассказали в региональном гидрометцентре. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +22, +24. Атмосферное давление будет слабо расти.
В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +21, +26.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +21;
В Кондопоге днем +22;
В Медвежьегорске днем +24;
В Олонце днем +24;
В Пудоже днем +25;
В Сегеже днем +25;
В Сортавале днем +22;
В Суоярви днем +23. (фото unsplash.com, Brazil Topno)