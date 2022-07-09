Синоптики обещают грозу в воскресенье

В воскресенье в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +13, +15, днем +22, +24, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +21, +26.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +13, днем +21;

В Кондопоге ночью +15, днем +22;

В Медвежьегорске ночью +14, днем +24;

В Олонце ночью +13, днем +24;

В Пудоже ночью +15, днем +25;

В Сегеже ночью +14, днем +25;

В Сортавале ночью +13, днем +22;

В Суоярви ночью +14, днем +23. (фото unsplash.com, Jonas Kaiser)