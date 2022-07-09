МЧС экстренно предупредило жителей Карелии о ливне и сильном ветре

В Карелии в воскресенье ожидаются ливни и грозы. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Предположительно, непогода обрушится на западные территории республики.

«По данным карельского ЦГМС днем 10 июля местами по западу Карелии ожидаются ливни, грозы. При грозе усиление ветра до 15-18 метров в секунду», - говорится в разосланном ведомством сообщении. (фото unsplash.com, Christian Lue)