01 января 2024, 09:00
Сегодня в Карелии морозно, местами обещают снег
Синоптики рассказали о погоде в первый день нового года
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, рассказали в карельском гидрометцентре. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха -21, -23 градусов.
В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха -17, -22, местами до -28.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце, Сегеже днем -18;
В Кондопоге днем -21;
В Медвежьегорске днем -22;
В Пудоже, Суоярви днем -20;
В Сортавале ночью -21, днем -16.
Ранее синоптики прогнозировали мощное похолодание. // фото «Петрозаводск говорит»