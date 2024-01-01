Сегодня в Карелии морозно, местами обещают снег

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, рассказали в карельском гидрометцентре. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха -21, -23 градусов.

В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха -17, -22, местами до -28.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце, Сегеже днем -18;

В Кондопоге днем -21;

В Медвежьегорске днем -22;

В Пудоже, Суоярви днем -20;

В Сортавале ночью -21, днем -16.

Ранее синоптики прогнозировали мощное похолодание. // фото «Петрозаводск говорит»