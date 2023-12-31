Синоптики рассказали о погоде в первый понедельник нового года

В понедельник, 1 января, в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью и днем -21, -23 градусов, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии тоже облачно с прояснениями. Местами пойдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -18, -23, местами при прояснениях -25, -30, днем -17, -22, местами до -28.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -23, днем -18;

В Кондопоге ночью -24, днем -21;

В Медвежьегорске ночью и днем -22;

В Олонце ночью -26, днем -18;

В Пудоже ночью -27, днем -20;

В Сегеже ночью -19, днем -18;

В Сортавале ночью -21, днем -16;

В Суоярви ночью -25, днем -20.

Ранее синоптики прогнозировали мощное похолодание. // фото «Петрозаводск говорит»