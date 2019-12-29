Сделано в Карелии: как местные товары пробиваются к покупателям 

Посещая торговые центры крупных федеральных сетей, жители Карелии наверняка обращали внимание, насколько скудно представлена в них продукция карельских предприятий. Местные товары с трудом пробиваются к жителям республики.

Между тем, жители республики прекрасно осведомлены, чего ждать от того или иного производителя. Другими словами, ориентироваться в продукции карельского производства проще, чем, скажем, оценивать качество аналогичных продуктов из других частей страны.

В Карелии есть свои региональные сети, которые продвигают продукцию карельских предприятий: «Олония», «Бородинский», Торговый дом «Славмо», «Сигма». Из их только «Сигма» соответствует формату гипермаркетов, где можно купить все и сразу на неделю вперед. Очевидно, что интересы местных предприятий вступают в противоречие с политикой федеральных сетей, заинтересованных прежде всего в извлечении максимальной прибыли, нередко в ущерб качеству продукции.

С другой стороны, федеральные сети предлагают разнообразный ассортимент, низкие цены, привлекают покупателей различными акциями и скидками. У них несравнимо больший «запас прочности», чем у любой региональной торговой сети. Как в этих условиях выживают карельские предприятия и что нужно сделать, чтобы местная продукция была максимально доступна для жителей республики?

Генеральный директор ООО «Суоярвский хлебозавод» Александр Дудник рассказал, что «заходить» в федеральные торговые сети очень тяжело. Тем более, что цена на суоярвский хлеб, который попадает на прилавки раскрученных торговых сетей, существенно повышается, снижая его конкурентноспособность в сравнении с аналогичной продукцией из других регионов.

Дудник считает, что серьезную роль в продвижении местной продукции могла бы сыграть региональная и муниципальная власть, добиваясь от торговых сетей приоритетного размещения продуктов карельского производства.

- Это очень важно. Мало, чтобы наша продукция попала в магазин. Она должна быть на выигрышных полках. Ведь ее можно разместить так, что покупатели ничего не увидят, - сказал директор хлебозавода.

У Александра Дудника не раз возникали сомнения в свежести хлебной продукции из соседних регионов.

- Я как-то рано утром зашел в один из сетевых магазинов и увидел хлеб «Дарницкий», который был произведен в тот же день. Понятно, что это нереально. Нас закидали хлебом из других регионов. Мы не знаем, ни в каких условиях он выпекается, какие ингредиенты используются, насколько он полезен. С моей точки зрения, федеральные сети завозят продукцию, особо не заботясь о ее качестве,

- заметил он.

Суоярвский завод пытается реализовывать свою продукцию через магазины «Бородинский» и нестационарные торговые объекты в Суоярви и Петрозаводске.

- Вот так и выкручиваемся,

- заметил директор.

Александр Дудник сказал, что завод работает на 50 процентов мощности. Другими словами, при расширении возможностей реализации предприятие могло бы выпекать в два раза больше хлеба. По его мнению, на уровне региональной власти необходимо более тесно работать с местными предприятиями пищевого сектора, с тем чтобы карельская продукция была представлена и в других регионах.

Руководитель хлебозавода рассказал об интересном опыте сотрудничества с общественной организацией «Деловая Россия», которая пытается наладить горизонтальные связи между предпринимателями и предприятиями разных регионов. В декабре пробная партия продукции Суоярвского хлебозавода отправится в Москву. Именно общественная организация нашла в Москве предпринимателя, готового представить продукцию из Карелии в российской столице.

Александр Дудник считает, что местная продукция незаслуженно «задвинута» на второй план. Он привел пример: любимое всеми мороженное «Славмо» сегодня трудно купить даже в Петрозаводске. Между тем, славмовское мороженное сохранило «вкус детства», его помнят, любят, часто спрашивают в магазинах, но нечасто там находят.

Несмотря на то, что продукцию петрозаводского молококомбината можно приобрести в «Ленте», «Пятерочке», «Магните», «Дикси», «Перекрестке», на предприятии тоже сталкиваются с проблемами реализации в федеральных сетях. В последнее время комбинат активно развивается, расширяя ассортимент новыми видами продукции. Специалист отдела маркетинга АО «Славмо» Наталья Киссель рассказала, что сложнее всего продвинуть в федеральные сети новую позицию.

- Порой на ввод нового товара в федеральную сеть у нас уходит полгода. Это всегда очень кропотливая, сложная, тяжелая работа, несмотря на наши доводы, что у нас современное оборудование, качественная натуральная продукция, отлажена система учета «Меркурий», электронный документооборот. Можно сравнить сроки реализации нашей продукции с раскрученными российскими брендами, которые в избытке представлены в магазинах федеральных сетей. Очевидно, что молоко, которое три недели хранится в пластике, к натуральным продуктам можно отнести с большой натяжкой. Понятно, что продукция из центральной России поступает в Карелию через так называемые распределительные центры, проходя длительный процесс транспортировки. Мы же в ежедневном режиме развозим свежайшую продукцию по районам республики,

- сказала Наталья Киссель.

По ее словам, примерно половина славмовской продукции реализуется через федеральные сети, вторая — через магазины «Торгового дома «Славмо» и локальные торговые сети. Проблема в том, что в федеральных сетях представлено не более 30 процентов всего ассортимента петрозаводского молококомбината. Причем, утверждает Киссель, в федеральных сетях никогда не объясняют причину отказа.

- Нам не говорят, что их не устраивает. Стандартный ответ, что на сегодняшний день нет квот. В федеральных сетях существуют квоты по каждой группе товаров. Им проще привезти разбавленный сок из Краснодара, чем продавать качественный натуральный морс, произведенный в Карелии,

- заметила маркетолог.

Естественно, подобная ситуация серьезно сдерживает рост производства местных предприятий пищевой промышленности. АО «Славмо» активно развивает собственную торговую сеть, пытаясь параллельно поддержать местных товаропроизводителей. Недавно в магазинах Торгового дома «Славмо» появилась продукция Суоярвского хлебозавода. Естественно, продукция петрозаводского молококомбината представлена в локальных сетях - «Сигма», «Бородинский», «Олония», с которыми, по словам Киссель, партнерские отношения строятся намного проще, а отношение к местной продукции более лояльное.

В последнее время, считает Наталья Киссель, стала заметна работа карельского Минэка. Министерство пытается вести переговоры с федеральными сетями по поводу продвижения местных товаров. Но, по ее словам, этот процесс стартовал недавно, так что о результатах судить рано.

- Для того чтобы поддержка со стороны министерства была максимально эффективной, необходимо разработать программу продвижения карельской продукции, которая бы увязывала возможности местных совхозов с перерабатывающими предприятиями, учитывала объемы производства, перспективы роста и возможности рынка. Обычно в сентябре–октябре начинается активный переговорный процесс с федеральными сетями, связанный с поставками на следующий год. К этому времени на уровне министерства необходимо выработать согласованную с предприятиями республики позицию: что, как и в каких объемах нуждается в продвижении. Для этого необходимо проводить совместные совещания. Хотя бы раз в год, - считает Киссель.

Директор АО «Олонецкий молочный комбинат» Галина Ширшина рассказала, что нерешаемых проблем при реализации молочной продукции в федеральных сетях у комбината не существует. Единственная крупная торговая сеть, которая отказывалась брать олонецкую продукцию, - это Торговый дом «Интерторг» с магазинами «Спар» и «Семья». Но с уходом Интерторга из Карелии, не осталось федеральной сети, где бы не была представлена продукция олонецкого комбината. Хотя, конечно, заметила Ширшина, собственная торговая сеть, объединяющая 80 торговых точек, добавляет уверенности и гарантирует стабильность продаж.

- Не могу сказать, что региональная или муниципальная власть оказывает заметную помощь нашему предприятию. Но мы к этому и не привыкли, так что особо не рассчитываем на поддержку со стороны. В этом смысле мы не избалованны. Главное, чтобы нам не мешали работать. Нас вполне устраивает, что Парфенчиков не ведет «войн» с олонецким комбинатом, как это было при прежних губернаторах. Да, нам пока не позволяют выкупить здание предприятия, но хотя бы не вставляют палки в колеса,

- сказала Ширшина.



Роман Трофимов организовал мини-пекарню и одновременно небольшой магазин, где, помимо свежей выпечки, можно приобрести местную продукцию — молоко, сметану, творог, мясо, сыр, рыбу. По его оценке, одна из главных проблем, мешающих развитию местных пищевых производств, - это цена. Местным предприятиям непросто конкурировать с аналогичными товарами из других регионов, которые зачастую уступают по качеству, но продаются по более привлекательной цене.

- Живой пример: мы привозим мясо из Олонца. Цена — выше средней, хотя мясо действительно хорошего качества. Большинство покупателей сначала смотрят на цену, а уж потом думают, откуда это мясо и какого оно качества, - рассказал Трофимов.

По его мнению, один из выходов для карельских предприятий — это развитие собственных региональных торговых сетей. Правда, Роман Трофимов уверен, что далеко не все карельские предприятия исчерпали свой потенциал по улучшению вкусовых качеств, уровня упаковки, разнообразия ассортимента.

В принципе, все сходятся на том, что нужно активнее проникать в крупные супермаркеты, одновременно развивая локальные торговые сети.

Наверное, Карелия никуда не денется от общемировой тенденции, когда местная качественная продукция становится гордостью региона, а выбор между ценой и здоровьем решается в пользу последнего. Главное, чтобы к тому моменту, когда натуральные продукты, произведенные из качественного местного сырья, станут играть «первую скрипку», в республике остались предприятия, способные соответствовать этим требованиям.