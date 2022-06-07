Санкции против России могут ударить по финским автомобилистам

Дефицит зимних шин может возникнуть в Финляндии в следующем сезоне. Это вызвано ситуацией на Украине, пишет издание Iltalehti.

По словам директора по продажам компании Continental Rengas Oy Сами Хагельберга, возникла проблема с доступностью сырья. В дальнейшем можно будет наладить поставки из других стран, но в данный момент это невозможно. Так что производство зимней резины придется сокращать.

Кроме того, у многих финских крупных производителей есть предприятия в России. Речь идет о Bridgestone, Michelin, Continental, Nokian Renkaat, Pirelli. Но из-за санкций теперь их продукция недоступна. // Фото: Connor Forsyth/www.pexels.com