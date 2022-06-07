07 июня 2022, 16:36
В НАТО допустили размещение ядерного оружия в Финляндии и Швеции
Североатлантический альянс отказался дать России «антиядерные» гарантии относительно новых членов
В случае вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в этих странах могут разместить ядерное оружие. Об этом сказал помощник генсекретаря НАТО Камиль Гран, сообщает RTS.
Он уточнил, что никаких гарантий неразмещения такого оружия в Финляндии и Швеции Москве не дадут.
- Каждое государство обладает в ядерной сфере свободой принимать или не принимать оружие. Речь не идет о том, чтобы устанавливать ограничения,
- подчеркнул Гран.
Также он не считает оправданным страх по поводу возможной «военной реакции» России. По мнению Грана, вряд ли Москва будет демонстрировать силу как ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. // Фото: Лулла/Adobe Stock