В НАТО допустили размещение ядерного оружия в Финляндии и Швеции

В случае вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в этих странах могут разместить ядерное оружие. Об этом сказал помощник генсекретаря НАТО Камиль Гран, сообщает RTS.

Он уточнил, что никаких гарантий неразмещения такого оружия в Финляндии и Швеции Москве не дадут.

- Каждое государство обладает в ядерной сфере свободой принимать или не принимать оружие. Речь не идет о том, чтобы устанавливать ограничения,

- подчеркнул Гран.

Также он не считает оправданным страх по поводу возможной «военной реакции» России. По мнению Грана, вряд ли Москва будет демонстрировать силу как ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. // Фото: Лулла/Adobe Stock