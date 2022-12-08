С 1 января налоги будут оплачиваться одним платежом

С 1 января 2023 года налогоплательщики смогут оплачивать налоги и сборы одним платежом с помощью Единого налогового счета (ЕНС), сообщает Управление федеральной налоговой службы по Республике Карелия.

Введение ЕНС не только упростит процесс оплаты налогов, но и исключит наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов, снизит количество сроков уплаты налогов в год до одного платежа в месяц, увеличит срок для уплаты некоторых налогов (в частности, для страховых взносов, НДФЛ) и сократит время снятия приостановки по счетам при уплате долга до одного дня.

Узнать, как будет работать ЕНС, и разобраться во всех нюансах перехода на новый порядок учета обязательных платежей можно на промостранице на сайте УФНС. // фото: Unsplash.com