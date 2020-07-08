Рубль серьезно укрепился после двух дней падения

Центробанк опубликовал официальные курсы валют на четверг. После двух дней падения рубль сегодня укрепился, следует из данных регулятора.

Так, курс евро упал сразу на 1,06 рубля до 80,41 рубля. Американская валюта также подешевела. Курс доллара снизился на 93 копейки и теперь составляет 71,24 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам евро и доллара, упала на 99 копеек до 75,36 рубля.

Напомним, что в понедельник и вторник российская валюта потеряла по отношению к доллару и евро примерно по два рубля.