Российский школьник погиб от удара током во время игры на смартфоне

В Пермском крае десятилетний мальчик умер после удара током во время игры на смартфоне. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщает «Лента.ру».

По версии следствия, ребенок играл на смартфоне, когда тот заряжался. Причиной гибели школьника мог стать резкий скачок напряжения. Мальчик мог пережить удар, однако рукой он машинально схватился за расположенную рядом металлическую батарею, что привело к почти мгновенной смерти.

Трагедия произошла 1 декабря. Обвиняемых в деле пока нет, будут проведены необходимые экспертизы. Фото pixabay.com/geralt