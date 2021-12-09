Охлопков пояснил, как привившимся зарубежной вакциной посетить Карелию

Руководитель карельского Минздрава Михаил Охлопков разъяснил, как быть россиянам, которые привились иностранной вакциной, и хотят посетить Карелию, где во многих местах введена система QR-кодов.

Министр написал в своем аккаунте, что иностранные вакцины, которые используют в Европе, не зарегистрированы в России. Их производители не подавали заявок на регистрацию препаратов для вакцинации против коронавируса на территории России.

«Для получения пропуска для посещения общественных пространств люди, которые привились иностранной вакциной, могут пройти ПЦР-тестирование на территории России», - посоветовал министр. Однако отметим, что с 8 декабря срок действия отрицательного результата ПЦР-теста сократили с 72 до 48 часов. (фото vk.com)