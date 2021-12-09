Более 30 тысяч зараженных коронавирусом выявлены в стране за сутки

За последние сутки в России выявлены 30 209 новых случаев заражения коронавирусом. Умер 1181 человек, выписаны - 35 794. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 2948 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 2111, в Вологодской области - 362, в Ленинградской области - 360, в Архангельской области - 339, в Мурманской области - 150.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 9 925 806 раз. Скончались 286 004 человека.

Напомним, в Карелии 8 декабря Covid-19 выявлен у 262 человек. Фото pixabay.com/mariohagen